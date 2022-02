"Hetkel tasub veel võtta rahulikult," manitses suursaadik. "Kui on suhteline vaikus, mis järsku katkeb, tekib selline tunne, et midagi enneolematut on käimas. Venemaa soov ongi hoida kõiki süte peal ja vaadata, kas see süütevedelik, mis nüüd peale pritsiti, tõmbab leegi üles."

"Tuleb jälgida, kas sellele tuleb jätku," märkis diplomaat. "Ukrainlased ise ütlevad, et see oli provokatsioon, tirimaks neid tõsisemasse tulevahetusse."