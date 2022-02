Põlluaas Varro Vooglaiuga ei nõustu: Toompea lossi Pika Hermanni tipus saab ja tohib lehvida ainult sinimustvalge lipp

"Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on alati olnud ja jääb vankumatult seisukohale, et Eesti lipp, meie suveräänsus ja rahvusriiklus on pühad. Toompea lossi Pika Hermanni tipus saab ja tohib lehvida ainult sinimustvalge lipp," sedastas Põlluaas.