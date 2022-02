Zelenskõi: olen valmis igas formaadis Putiniga kohtuma, aga nad ei taha

„Niipea, kui Venemaa ütleb avalikult, et on valmis rääkima deeskaleerimisest, on valmis rääkima kahepoolsetest suhetest, esitame me iga kord Venemaale päringu, et see kohtumine ühes või teises formaadis toimuks. Aga peale avaliku teatamise ei ole nad tegelikkuses valmis meiega suhtlema, nad ei taha,” märkis Zelenskõi, vahendab UNIAN.