VIDEO | Jaak Aab: voodikohtade nappus ei ole haiglatele kõige suurem mure

Aab tunnistas, et valitsuses tekkinud arutelud COVID-tõendi kaotamise üle võisid juba niigi kehva vaktsineerimistempot veelgi aeglustuda. "Seal võib mingi mõju olla. See on loogiline," nentis Aab, ent märkis, et vaktsineerimistempo kukkus tegelikult juba enne, kui hakkasid poliitilised arutelud COVID-tõendi nõude kaotamise üle.

"Mis puutub kõigisse neisse korraldustesse, siis me igal nädalal korraldame midagi ringi," ütles Aab. "Meie põhiline mure on haiglad ja esmatasand ehk perearstid. Me oleme andnud raha ja ressursse sinna juurde, oleme loonud need staabid, mis korraldavad haiglate tööd ja jagavad vajadusel koormust haiglate vahel. Oleme ka leevendanud natuke neid tingimusi, kuidas tervishoiutöötajad peavad isolatsioonis olema."

Mis on aga stsenaarium juhuks, kui haiglate koormus ületab kriitilise piiri? "Kui me räägime voodikohtadest, siis see pole kõige suurem mure. Meil on varasemate lainete ajal olnud rohkemgi COVID-patsiente haiglates," vastas Aab ja lisas, et mure on hoopis personalinappus. "Kui arstid ja õed on hõivatud COVID-haigetega, siis ilmselgelt plaaniline ravi on kuskilt takistatud."

Aab on siiski optimistlik. "Jälgides teiste riikide trende, ma arvan, et oleme juba selle tipu lähedal ja mis puudutab positiivsete testide arvu, siis see on stabiliseerumas ning järelikult ka haiglanumbrid jõuavad stabiliseerumiseni," ütles ta. "Kui me vaatame haiglapatsientide seisu, siis pooled neist inimestest pole sümptomaatilised, vaid lihtsalt põevad seda haigust."

Terviseminister Tanel Kiik lubas hiljuti peaminister Kaja Kallasele, et tuleb välja uue plaaniga vaktsineerimise edendamiseks. Aabil ei ole aga aimu, millal seda plaani näha võiks.

"Neid uusi suundi ja võimalusi [vaktsineerimistempo suurendamiseks] tekitatakse pidevalt juurde," sõnas Aab. "Ja nagu siin tänagi juttu oli, siis see omavalitsuste ja perearstide koostöö on läinud ka pidevalt paremaks."