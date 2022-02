VIDEO | Meeleavalduselt ära kihutatud Postimehe ajakirjanik: ma tean, et mul oli õigus seal olla

Punamäe kommenteeris, et tundis end olukorras väga ebamugavalt ning märkas, kuidas inimesed olid nähtavalt tema peale raevunud. Kuigi Punamäe teab, et ajakirjanikuna on tal õigus viibida meeleavaldusel ning seda kajastada, siis lahkus oma turvalisuse mõttes massi seast.

"Ma saan aru, et Varro Vooglaid on saavutanud sellise jõu selle inimgrupi üle, et nende arusaam on järgnev: kui Varro ütleb, siis ei tohi," ütles Punamäe