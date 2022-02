Jüri Ratas Varro Vooglaiu sõnavõtu kohta: mitte üheski kontekstis ei tohi meie riigile käega lüüa

"Sini-must-valge on ja jääb. Mitte üheski kontekstis ei tohi lüüa käega meie riigile, mille rajamise nimel on põlvkondade jooksul pingutatud, selle nimel tohutult ohverdatud ning seistud ka siis, kui unistus oma riigist tundus võimatu täituma," kirjutas Ratas.

Ta andis mõista, et Eestit ei saa samastada tänase valitsuse, piirangute või millegi kolmandaga. "See on hoopis enamat kui päevapoliitika kunagi saab olema. Kui midagi selle lipu all ei lange kokku Sinu enda väärtustega, võib võtta kätte ning asja parandada demokraatlikul teel, asendada ideed, kuid mitte kunagi lipp ja kõik see, mida see sümboliseerib," sõnas riigikogu esimees.