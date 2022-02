Postimees lõpetab saate "Vooglaid ja Lobjakas" edastamise

Postimehe peatoimetaja Marti Aavik kinnitas, et eilne uudis Varro Vooglaiu venemeelsest sõnavõtust Objektiivi saates oli viimane piisk karikasse.

Aavik kinnitas, et otsus on lõplik. Peatoimetaja märkis, et tal ei ole midagi lisada avaldusele, mille avaldas varasemalt Postimees.