Ukraina kaitseminister: kõigil on Venemaa sissetungi algusaegadest teatades oma eesmärgid

„Aga hinnangud, oletused, hüpoteesid ja versioonid kujunevad väga erinevalt. Ja need sõltuvad väga tugevalt konkreetse riigi agendast, millest sisuliselt tulenebki see informatsiooniline väljund. Siin ei ole üht seletust, igaühel on oma agenda ja oma eesmärk. Meie eesmärk on säilitada rahu, säilitada stabiilsust ja, tähendab, vastupidavust ühiskonnas,” ütles Reznikov.