Kaja Kallas Varro Vooglaiu kohta: sinimustvalge lipu taha varjuv "vabadusvõitleja" ja "traditsioonide eest seisja" ründab Eesti iseseisvust

"Samal päeval, kui Venemaa agressiooni sihtmärgiks oleva Ukraina iseseisvuse toetuseks lehvivad üle maailma sinikollased lipud, ründab end sinimustvalge lipu taha varjuv "vabadusvõitleja" ja "traditsioonide eest seisja" Eesti iseseisvust," kirjutas Kallas.

Ta jätkas: "Mäletame nende korraldatud meeleavaldust Toompeal, kus rünnati Eesti politseid. Mäletame Varro Vooglaiu ja EKRE 23. oktoobril korraldatud meeleavaldust Vabaduse väljakul, kus nad ründasid Eesti arste, teadlasi ja meditsiinitöötajaid. Kahjuks on Varro ja teda tugevalt toetavad EKRE poliitilise retoorika üheks osaks saanud Eesti riigi kui vaenlase kujutamine. Nüüdne viide, et pole vahet, mis lipp tornis lehvib, on lihtsalt üks element pikas reas."

"Eesti riigi julgeolek algab meie sisejulgeolekust. Kinnitan teile, et ma teen kõik selleks, et Pika Hermanni tornis lehvib praegu ja jääb ka edaspidi lehvima sinimustvalge lipp," lõpetas peaminister.

"Sa ei saa lõputult (väita) mingi emotsionaalse argumendiga, et meil peab siin tornis olema sinimustvalge, mis siis, et selle sinimustvalge all tegeled sa inimeste ahistamise ja kiusamisega ja mahasurumisega," ütles Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juht sihtasutuse portaali Objektiiv saates.

Vooglaid ise on öelnud hiljem sotsiaalmeedias, et väide sellest, justkui tal poleks midagi selle vastu, kui Venemaa okupeerib Eesti, on "räige vale".