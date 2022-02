Moskvas kuulati üle „Putini veristest riitustest” rääkiv politoloog Solovei

Ajapikku hakkas Solovei üha rohkem tegelema Vladimir Putini tervisega. Solovei sõnul on Putin juba ammu mingisse kohutavasse haigusesse suremise äärel. 2020. aasta novembris kirjutas näiteks Briti kõmuleht The Times, et Putin kavatseb peagi ametist lahkuda progresseeruva Parkinsoni tõve tõttu, viidates „Moskva politoloogile, professor Valeri Soloveile”. Uudis levis aga nii laialdaselt üle maailma, et seda pidi eitama Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov .

2019. aastal lõi Solovei oma YouTube’i kanali, kus hakkas muu hulgas otsesaateid tegema. Seal on regulaarsed külalised, kellest tuntuim on „SVR-i (Venemaa Välisluureteenistus – toim) kindral”, kelle Telegrami kanal viitab aga Soloveile. Solovei pöördub „kindrali” poole nimega „Viktor Mihhailovitš”. Kes see tegelikkuses on, ei ole teada. Laialt levinud on versioon, et see on Ukraina advokaat Viktor Jermolajev, kes on ise seda eitanud. Vene propagandakanal RT kinnitab, et Solovei ülekuulamiseks vahistamine „publikatsioonide eest, milles levitati vaenu võimuorganite töötajate ja jõustruktuuride vastu”, oli seotud just selle anonüümse Telegrami kanaliga.