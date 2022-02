USA kõrge ametniku sõnul on Venemaa tagasitõmbumise asemel Ukraina piirile 7000 sõdurit juurde toonud

Ametnik ütles, et sõdurite arvu suurenemine muudab Venemaa kinnitused tagasitõmbamise kohta valeks, ning hoiatas, et Venemaa presidendi Vladimir Putini avatus diplomaatiale avalikkuse ees on teesklus, vahendab CNN.

„Kõigi märkide järgi, mis meil on, tahavad nad ainult avalikult läbirääkimisi pakkuda ja esitavad väiteid deeskalatsiooni kohta, samas omaette sõjaks mobiliseerudes,” ütles ametnik.

Värskete hinnangute järgi on Vene sõdureid rohkem kui 150 000, millest rääkis USA president Joe Biden oma sellenädalases telepöördumises. Lääne liidrid on Venemaa väited tagasitõmbumise kohta juba skeptiliselt vastu võtnud. Teisipäeval ütles Biden, et Vene vägede tagasitõmbamine oleks hea, aga ta ei ole veel näinud tõendeid, et see toimuks.

„Meie analüütikud annavad märku, et nad on endiselt vägagi ähvardavas positsioonis,” ütles Biden. „Ja praegu jääb alles fakt, et Venemaal on ümber Ukraina ja Valgevene ja mööda Ukraina piiri üle 150 000 sõduri.”

USA kõrge ametnik hoiatas taas, et Venemaa võib kasutada rünnakuks vale ettekäänet, sealhulgas esitada väiteid NATO tegevuse või Venemaa territooriumile sissetungi kohta või väita, et Donbassis toimuvad mingid tapatalgud.

„Me peaksime olema lähipäevil valmis uuteks valeteadeteks Venemaa riigimeedias,” ütles ametnik. „Me ei tea, millise vormi see vale ettekääne võtab. Aga me loodame, et maailm on valmis.”

„Me jätkame lähipäevil diplomaatiaga, olles samas valmis reageerima kiiresti ja otsustavalt,” ütles USA ametnik. „Venemaa räägib pidevalt, et tahab püüelda diplomaatilise lahenduse poole, nende tegevus viitab aga muule. Me loodame, et nad muudavad kurssi, enne kui alustavad sõda, mis toob kaasa katastroofilist surma ja hävingut.”