"Tõenäoliselt on teatud olukordades mainekujundussündmused suurepärased," märkis Zahharova. "Kuid laguneva riigi taustal ei suuda need sündmused olemasolevaid probleeme varjutada. On võimatu pidada mingisugust rahvusliku ühtsuse päeva, kui miljonitel kodanikel pole võimalik riigis normaalselt elada, kui president nimetab neid mitte inimesteks, vaid üksikisikuteks, ning kutsub kõiki teisitimõtlejaid riigist lahkuma ega tunnista lihtrahva ja rahvusvähemuste olemasolu, nende õigustatud huve, ideaale ega tõekspidamisi."

Vene diplomaatia ametlik esindaja märkis, et "viimastel aastatel on kerkinud päris keset Euroopat laste kalmistud". "Need on lapsed, kes hukkusid Ukraina relvajõudude lahingutes ja pommitamistes või lendasid õhku nende miinide tõttu," jätkas Zahharova. "Ja kui palju lapsi on selle tõttu kannatanud, invaliidistunud ja jäänud sandiks? Nad ei peaks korraldama ühtsuse päevi, vaid kahetsuse päevi ning paluma üksteiselt andeks, mõeldes, kuidas edaspidi koos eksisteerida olukorras, kus võimud Minski kokkuleppeid ei aktsepteeri."