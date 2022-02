Varro Vooglaid on valmis aktsepteerima Venemaa okupatsiooni: ei saa lõputult väita emotsionaalse argumendiga, et tornis peab olema sinimustvalge

"Sa ei saa lõputult (väita) mingi emotsionaalse argumendiga, et meil peab siin tornis olema sinimustvalge, mis siis, et selle sinimustvalge all tegeled sa inimeste ahistamise ja kiusamisega ja mahasurumisega," jätkas Vooglaid.

Markus Järvi lisas: "Esimest korda EV sünnipäeval tunnen, et see lipp ei esinda mind. See ei ole lipp, mille nimel tahaksin elada ja surra. See ei ole mingi riik, mis on minu riik. See ei ole mingi Eesti, mis on minu Eesti."