NATO peasekretär: Venemaa oht on Euroopa jaoks uus normaalsus

"Venemaalt on tulnud teateid, et diplomaatia võiks jätkuda. Aga siiani ei ole me näinud mingeid märke de-eskaleerimisest, vägede või sõjatehnika tagasitõmbamist kohapeal," ütles Stoltenberg. "See võib muidugi muutuda. Aga mida me näeme täna? Me näeme, et Venemaa hoiab Krimmist Valgeveneni tohutut invasiooniväge, mis on valmis ründama."

Stoltenbergi sõnul on see on suurim vägede koondamine Euroopas alates külmast sõjast. "Algusest saadik on NATO liitlased kinnitanud, et Venemaa edasisel sissetungil Ukrainasse saab olema kõrge hind. Me oleme paljastanud Venemaa teod, plaanid ja valeinformatsiooni," märkis ta. "NATO on samal ajal valmis dialoogiks. Venemaa jaoks ei ole veel hilja astuda tagasi konflikti äärelt ja valida rahu tee."

Tema sõnul on NATO saatnud Venemaale konkreetsed kirjalikud ettepanekud läbipaistvuse, riskide vähendamise ja relvakontrolli teemadel. "Ootame neile endiselt vastust," märkis alliansi peasekretär. "Ma kordan oma ettepanekut Venemaale kohtuda taas Vene-NATO nõukogu raames. Aga ühtlasi kinnitan, et NATO ei tee kompromisse põhiprintsiipide arvelt, nagu iga riigi õigus valida oma tee ja alliansi suutelisus kaitsta kõiki oma liitlasi."

Allianss on juba tõstnud oma heidutust ja kaitsevõimet täiendavate vägede, lennukite ja laevadega, märkis Stoltenberg ja rõhutas: "Need sammud on kaitsvad. NATO ei ole ohuks Venemaale."

"Me ei tea, mis juhtub Ukrainas, aga olukord on juba tõestanud, et me seisame silmitsi kriisiga Euroopa julgeolekus. Moskva on kinnitanud, et on valmis vaidlustama fundamentaalsed põhimõtted, millele meie julgeolek on juba aastakümneid toetunud," nentis NATO juht.

"Mul on kahju öelda, aga see on Euroopa jaoks uus normaalsus," lisas ta.

Mida see uus normaalsus aga kaasa toob? Stoltenbergi sõnul otsustasid NATO kaitseministrid, et töötavad selles uues normaalsuses kiiresti välja võimalused NATO heidutuse ja kaitsevõime edasiseks tugevdamiseks.