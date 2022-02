VIDEO | USA arvab, et sõda Ukrainas algab lähipäevil. Kuidas näevad asja äsja Ukrainast saabunud inimesed?

Eesti välisministeerium teatas, et kodanikel tuleks Ukrainast lahkuda. Välisminister toonitas, et ministeeriumil on eestimaalaste abistamiseks valvetelefon, kuhu inimesed saavad helistada, mis töötab 24/7 - ühendust saab sellisel juhul numbriga 5301 9999. Lisaks soovitab minister kõigil Ukrainas viibivatel eestimaalastel end välisministeeriumi kodulehel registreerida.