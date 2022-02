Tanel Kiik liitub Tartu keskerakondlastega, ent Jaan Tootsi vastu piirkonna juhiks ei kandideeri

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles pärast kohalikke valimisi, et Keskerakonna tulemus ülikoolilinnas jäi allapoole igasugust arvestust. Saadi vaid neli mandaati Tartu 49-kohalises linnavolikogus. Ratas andis mõista, et Tartu piirkond peab oma tegevusi korrigeerima.

Nähtavasti ei tähendanud see seda, et vahetub Keskerakonna Tartu piirkonna juht. Senine esimees Jaan Toots on täna toimuval Tartu piirkonna üldkogul ainus kandidaat. Uue tulijana kandideerib piirkonna juhatusse tervise- ja tööminister Tanel Kiik . "Minu minek Tartusse ongi üks muutustest," ütles ta vastuseks Delfi küsimusele selle kohta, miks pole sügisel räägitud muutused toimunud.

Pikaagne Tartu keskerakondlaste juht ning mitmekordne ülikoolilinna volikogu esimees Aadu Must juhatusse ei kandideeri. "Praegu näib, et senine juhatus on iseendaga rahul," ütles ta kommentaariks sügisel Ratase poolt õhku visatud muutusevajaduse kohta. Ta märkis ka, et tal endal polnud võimalik täna Tartus toimuval üldkogul kohal olla.