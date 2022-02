Euroopa kohus avas tee Poola ja Ungari EL-i miljarditest ilmajätmisele demokraatia puudujääkide tõttu

„Tänased otsused kinnitavad, et me oleme õigel teel,” ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen , kelle sõnul otsustab komisjon edasise tegevuse lähinädalatel, vahendab Reuters.

Kaalul on sajad miljonid eurod, Euroopa Liidu sisemine ühtekuuluvus ja rahvusvaheline positsioon.

Ungari valitsev erakond Fidesz teatas, et otsus on „poliitiline kättemaks” Ungarile, mis on mõeldud riigi opositsioonialliansi toetamiseks enne 3. aprillil toimuvaid parlamendivalimisi.