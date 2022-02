Euroopa Parlament: Venemaa ähvardused Ukrainale on äratuskell Euroopale

"See, mis Ukrainast saab, jätab jälje inimkonna tulevikule," hoiatas ELi kõrge esindaja Josep Borrell ning lisas: "Kui peale jääb tugevama õigus, on see samm tagasi." Borrell rõhutas ka seda, et seistes silmitsi Venemaa sõjalise agressiooni ohuga, on EL ja selle liikmesriigid ühtsed, ning "see on tänase kriisi üks positiivseid tagajärgi". EL on valmis pidama läbirääkimisi diplomaatilise lahenduse leidmiseks, ent liit on valmis ka tegudeks ja sanktsioonideks, lisas Borrell.