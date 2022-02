NATO: Vene väed Ukraina piiril kasvavad endiselt, oleme valmis halvimaks

Stoltenberg ütles, et Lääne kaitseallianss on „valmis halvimaks”, vahendab Financial Times.

„Me ei ole näinud mingit deeskalatsiooni,” ütles Stoltenberg Brüsselis NATO kaitseministrite kahepäevasele kohtumisele saabudes. „Me näeme, et nad on sõdurite arvu suurendanud ja veel sõdureid on teel. Me oleme valmis halvimaks.”

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis, et Venemaa tõmbab osa vägesid tagasi. Peskovi sõnul on NATO-l puue, mis ei lase olukorda kainelt hinnata.

Venemaa kaitseministeerium avaldas ka video, millel on väidetavalt näha lõuna sõjaväeringkonna tehnika raudteed mööda üle Krimmi silla poolsaarelt lahkumist.

Stoltenberg ütles selle video kohta, et Venemaa on tihti vägesid ringi liigutanud, aga nende üldine jõud piirkonnas suureneb.

Stoltenbergi sõnul on siiski ruumi „ettevaatlikuks optimismiks”.

„Me oleme valmis diplomaatilisteks läbirääkimisteks,” ütles Stoltenberg.

Valgevene välisministri Uladzimir Makei tänast avaldust, et ükski Vene sõdur ega ükski ühik tehnikat pärast ühisõppusi Valgevenesse ei jää, kommenteeris Stoltenberg öeldes, et Venemaa on liigutanud sõdureid tagasi baasidesse ka varem, aga jätnud raske suurtükiväetehnika ja muu tehnika kohale. „Nad võivad väga kiiresti saata isikkoosseisu jälle tagasi ja neil on kõik võimekused paigas. Me peame nägema vägede tõelist tagasitõmbamist,” ütles Stoltenberg.