BLOGI | Terviseamet: nädalavahetusel jõuab haiglates ilmselt kätte 600 patsiendi piir

Terviseameti hädaolukorra staabi juht Kristian Sirp sõnas, et viiruse leviku tase on Eestis jätkuvalt väga kõrge. Sellest tulenevalt eeldatakse terviseametis, et 600 koroonapatsiendi piir ületatakse kas sel nädalavahetusel või uue nädala alguses.

Sirp märkis, et sellele küsimusele on raske vastata, kuid hetkel loodetakse langustrendi pööramist näha järgmisel nädalal. Siiski ei tähenda automaatselt kergemalt hingamist - kaks viimast aastat on näidanud, et haiglaravivajadus reageerib viitega, mistõttu tuleb peale langust ilmselt patsientidelainega rinda pista veel vähemalt nädal-paar.