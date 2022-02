Kumb on väärtuslikum, kas kuld või bitcoin?

2009. aasta lõpuks oli bitcoin täielikult lõpetanud enda turule tuleku protsessi ja Satoshi Nakamoto loodud krüptovaluuta hakkas vaikselt oma juuri ajama pangandusse. Juba ühe aasta jooksul hakkas bitcoin’i väärtus kiirelt kasvama ja viimase 10 aasta jooksul ei ole selle väärtus veel kordagi langenud. Pärast valuuta loomist hakkasid ka mõned firmad seda juba vastu võtma nagu teisigi valuutasid.

Kuid siiski, lisaks kullale ja bitcoin’ile on maailmas muid krüptovaluutasid ja aastast aastasse käivitatakse uusi rahandusega seotud maksevahendeid. OSRS kuld on mängumaailmas kasutatav raha, mida saab ka osta. Väärtus on sellel siiki väiksem kui ühelgi teisel virtuaalsel kujul eksiteerival rahal.

Erinevaid krüptovaluutasid on 2021. aasta lõpuks loodud sadu ja nende kollektiivne turuväärtus on enam kui 2 triljonit dollarit.

Kuid kumb on siiski väärtuslikum – bitcoin või kuld?

Ajalooline väärtus



Ajalooliselt on kuld tõenäoliselt eksisteerinud miljoneid aastaid. Kuigi Kreeka saared on antiikmütoloogias saanud tähelepanu kui viljakad kaevanduspaigad, ei pärine esimesed kirjed kullast Kreekast, vaid hoopis Mesopotaamiast. Kulla oma ajalooline väärtus on hindamatu ja aastast aastasse väheneb selle füüsiline kasutatavus üha enam tänu paberraha populaarsusele. Varem ajaloos kasutusel olnud kuldmündid on nüüdseks turult eemaldatud ja neil on suurem väärtus pigem kollektsionääride hulgas. Kulla ajalooline väärtus kaalub kindlasti üles bitcoin’i väärtuse, sest miljoni aasta pikkune kasutusaeg on kindlasti kõrgemalt hinnatud kui 2009. aastal loodud bitcoin.

Elementide loendamise aluseks on võetud keemia valdkonna teadlase Dmitri Mendelejevi perioodilisustabel, mis sisaldab praegu 118 elementi. Kulla sümbol tabelis on Au (element 79), ladinakeelse nimetusega aurum, mille võtsid algselt kasutusele anglosaksid ja mis tähendab metalli.

Tuleviku väärtus