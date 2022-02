Kreml: Ukraina rünnaku oht Donbassi „rahvavabariikide” vastu on suur, aga neid tunnustama Putin ei torma

„Säilinud on kõrge ohutase,” ütles Peskov. Küsimusele, kas see oht on Kremli hinnangul viimastel nädalatel vähenenud, vastas Peskov: „Ei.”

„Meie vestluskaaslaste tähelepanu juhitakse sellele, et jõuoperatsioon, jõuga lahendamise katse kagus on täiesti tõenäoline. Selline tõenäosus on suur, see on reaalne ja kahjuks oleme me juba kogu maailmaga olnud tunnistajaks sellele, et Kiiev alustas jõuoperatsiooni Donbassis,” ütles Peskov.

„Kiiev alustas kodusõda oma maal, selliseid pretsedente oleme me juba näinud,” lisas Peskov.

Putin võttis teadmiseks riigiduuma pöördumise üleskutsega tunnustada Donbassi niinimetatud rahvavabariike, aga peab peamiseks ülesandeks Minski kokkulepete täitmist, ütles Peskov.

Peskov kinnitas, et Donetski ja Luganski rahvavabariigi tunnustamine ei ole Minski kokkulepetega korrelatsioonis.

Küsiti, kas vastab tõele, et kuni Kreml Minski kokkulepetele ustavaks jääb, „rahvavabariike” ei tunnustata.

„President ütles, et peamine ülesanne on Minski meetmete kompleksi realiseerimine,” ütles Peskov.

USA presidendi Joe Bideni esinemist, milles ta teatas, et venemaalased ei ole vaenlased, saab ainult tervitada, aga Venemaa eelistaks kuulda sedalaadi pöördumisi ilma ähvardusteta, teatas Peskov.

Biden ütles eile õhtul, et USA ei pea Venemaad oma vaenlaseks. „Me ei püüa Venemaad destabiliseerida. Venemaa kodanikud, te ei ole meie jaoks vaenlased,” ütles Biden.

„Selles ei ole midagi taunitavat. Ilmselt võib tervitada, et USA, maailma ühe suurema maa, ühe võimsama riigi president mõtleb Vene rahvale,” lausus Peskov. „See peaks ilmselt meile muljet avaldama. Aga me eelistaksime mitte kuulda erinevaid ähvardusi selle kohta, mis meiega toimub, kui me teeme midagi, mida me ei kavatse teha.”

Peskovi sõnul kõlavad need ähvardused nagu mantrad. „Need on juba korralikult ära tüüdanud. Kui me kuuleksime pöördumisi ilma ähvardusteta, siis ilmselt avaldaks see Vene rahvale rohkem muljet,” ütles Peskov.