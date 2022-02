„Luganski rahvavabariik” kaebas 20 Ukraina tanki üle kokkupuutejoone läheduses

„Rikkudes täiendavate meetmete kolmandat punkti, jätkab vastane relvastuse ja sõjatehnika paigutamist asulatesse Ukraina kontrolli all oleval territooriumil,” teatas rahvamiilits RIA Novosti vahendusel.

LNR-i väitel on tegemist 22 tankiga T-72.

Lisaks sellele on Ukraina LNR-i teatel kohale toonud jaamad Bukovel-AD, et summutada Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) missiooni drooni signaalid, et vaatlejad ei saaks sõjatehnika liigutamist jälgida.