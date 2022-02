Omikroni tõusulaine sunnib haiglaid häirekella lööma. Popov: kui meedikud vastu ei pea, tuleb mõelda karmidele piirangutele

Voodikohtadest suuremgi probleem on tööjõupuudus, seda tõdesid Delfile nii Sule kui Popov. Ainuüksi Lääne-Tallinna Keskhaiglas on Popovi sõnutsi koroonaviiruse tõttu rivist väljas enam kui 80 töötajat.

Popov näeb selles numbris murekohta. "See on väga tagasihoidlik number, kui vaatame tavapalateid - võtame arvesse asjaolu, et ühe ööpäeva jooksul hospitaliseeritakse keskmiselt 60 patsienti. See tähendab, et tegemist on pooleteise päeva varuga," tõdes ta.

"Hiljemalt järgmise nädala algul peab täiendavad voodikohad lahti tegema - see on möödapääsmatu," sõnas Popov telefonitsi. "Kui voodikohti juurde ei looda, on esmaspäevaks kriis ees."

Sellest tulenevalt on täna haiglad üle Eesti arutlemas oma COVID-kohtade võimekuse tõstmise üle. Lõuna regioonis on seda juba tükiti tehtud, põhja regioon on samuti selle tarbeks samme astumas.

"Haigestumise trendi vaadates ei loe me välja mingisugustki võimalust languseks. 600 koroonapatsiendi piiri ületamine on aja küsimus," märkis ta Delfile. "See hetk saabub tõenäoliselt sel nädalavahetusel."

"See on ülitõsine probleem," tõdes haiglajuht. "Ja seda mitte ainult COVID-osakonnas, vaid igal pool - kannatada on saanud ka paljud muud osakonnad. Graafikuid on raske täita. See läheb kindlasti aina hullemaks."

Sellisel foonil ei näe Arkadi Popov hetkel kohta arutelule COVID-passi kaotamise ega piirangute leevendamise osas. Vastupidi - kui olukord halveneb sedavõrd, et meditsiinisüsteem ei püsi enam järjel, tuleb tema silmis vaadata karmimate meetmete rakendamise suunas.

"Arvan, et tipp on veel ees," tõdes Popov. "Töötame praegu selle nimel, et meedikud kannataks aina hullemaks minevad olud kuni leevenemiseni ära. Aga kui olukord läheb kriitiliseks ning kui meedikud ei pea vastu, siis tuleb järjekordselt kahjuks mõelda väga karmide piirangute rakendamisele. Loodame, et õnnestub seda vältida."

Hädaolukorra juht Urmas Sule tõdes, et piirangute arutamine võiks teadusnõukoja tasandil päevakajaline olla.

"Minu poolt pole küll korrektne teadusnõukojale ettepanekuid teha, kuid kui rääkida haiglate poole pealt, siis 600 patsiendi piiri ületamine tähendab meile tõsist väljakutset," märkis Sule. "Võimalike piirangute üle arutamine on mõistlik, ent selleks tuleb kasutada senist praktikat - teha seda teadusnõukoja tasemel."

COVID-passist on veel abi

Eelmise teadusnõukoja juhi Irja Lutsari väljendatu - et koroonapass võiks siseriiklikult kaduda - Popovi silmis ei päde. Kuigi vaktsineerimis- ja läbipõdemistõendid on tõesti ajas oma algsed eesmärgid minetanud, aitavad need tema sõnul siiski tänasel päeval mingilgi määral haiglaravisüsteemi ülekuumenemast hoida.