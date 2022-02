VIDEO | Zelenskõi: me oleme erinevad, aga meid ühendab soov elada rahus

„Suure maa suur rahvas, tere hommikust sulle! Täna on tähtis päev – ühtsuse päev kõigile. Me oleme erinevad, erinevas eas, erinevast soost, erinevatest linnadest, regioonidest, erinevatelt erialadelt, erinevate annetega, erinevate teadmiste, keelte, usunditega. Aga meid ühendab üks soov: elada rahus, õnnelikult, ühtse perena, lastega, vanematega. Ja kõigeks selleks on meil täielik õigus. Sest me olema omas kodus, me oleme Ukrainas. Ja keegi ei hakka meie kodu armastama nii, nagu meie armastame. Ja mitte keegi teine, ainult meie koos suudame oma kodu kaitsta,” ütles Zelenskõi.