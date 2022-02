Ukrainas on täna ühtsuse päev: heisatud on lipud, lauldakse hümni, toimub telemaraton

„Meid hirmutatakse suure sõjaga ja järjekordselt nimetatakse meile sõjalise sissetungi kuupäev. See ei ole esimene kord. Aga meie riik on täna tugevam kui kunagi varem... Meile öeldakse, et 16. veebruar on rünnakupäev. Meie teeme sellest ühtsuse päeva. Vastav ukaas on juba allkirjastatud. Sel päeval heiskame rahvuslipud, kanname sini-kollaseid linte ja näitame kogu maailmale oma ühtsust,” ütles Zelenskõi oma pöördumises.