VILJA KÜSIB | Kristina Kallas: Eesti 200 ei tegele Kersti Kaljulaiu teemaga

Täna hoiab terve maailm hinge kinni. Milleks peame valmis olema?

Peame olema valmis selleks, et Ukrainat rünnatakse. Et toimub hübriidsõda. Ka selleks, et rünnatakse meid. Ma ei pea silmas mitte füüsilist, aga näiteks küberrünnakut. Me peame kõigiks variantideks valmis olema, ja mitte ainult täna. Venemaal on plaan, ambitsioon, aga missugune täpselt, ei oska ma öelda.

Millal tuleb Kersti Kaljulaiu Eesti 200ga liitumise otsus?

Eesti 200 ei tegele Kersti Kaljulaiu teemaga. Meie valmistume hoogsalt valimisteks. Meil on tarvis välja panna 125inimeseline tugev meeskond, just sellega me praegu tegeleme. Muidugi oleks mul väga hea meel, kui Kersti Kaljulaid tuleks poliitikasse ja liituks selle meeskonnaga, see annaks väga palju juurde. Aga ei saa öelda, et Eesti 200 tegeleb hommikust õhtuni sellega, kas Kaljulaid liitub või mitte. Me tahame minna valimisi võitma.

Te saite juba Tiit Riisalo, Kaljulaiu kantselei endise juhi. Missuguseks tema roll kujuneb? Saate lõpuks endale peasekretäri?

Tiit aitab meil kokku panna kampaaniaplaani, mille järgi meeskond tööle hakkab, et valimisi võita. Ta on paika pannud, kes vastutab meeskonna ülesehitamise, kes kampaania planeerimise, kes programmi loomise, kes raha leidmise eest.

Raha tooma hakkab tema?

See ülesanne ei ole antud konkreetsele isikule. Meil on meeskonnad. Meil ei ole Eesti 200s olnud seda luksust, et oleks ametis peasekretär.