Välisminister Eva-Maria Liimets kohtub Washingtonis USA kolleegiga

Täna kell 16-17 Eesti aja järgi on võimalik jälgida välisminister Eva-Maria Liimetsa virtuaalset vestlust Ameerika mõttekoja Center for a New American Security Atlandi-ülese julgeolekuprogrammi juhi, teadur Andrea Kendall-Tayloriga. Vestluse teemaks on Eesti vaade praegusele julgeolekuolukorrale ja transatlantilistele suhetele.