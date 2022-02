VIDEO | USA president Joe Biden tegi hilisõhtul avalduse Ukraina teemal

"USA on valmis, mis iganes peaks juhtuma," kinnitas Biden esmalt. "Me oleme valmis otsustavalt reageerima Venemaa võimalikule rünnakule."

USA riigipea avaldas samas skeptilisust Vene kaitseministeeriumi väite osas, et vägesid hakatakse Ukraina piiride lähistelt tagasi tõmbama. "Me ei ole veel saanud selle kohta kinnitust," märkis Biden. "Invasioon on jätkuvalt võimalik, mistõttu palun ameeriklastel Ukrainast kohe lahkuda, sest hiljem ei pruugi see enam olla ohutu."