VIDEO | USA president Joe Biden pöördus vene rahva poole: te ei ole meie vaenlased ja ma ei usu, et tahate hävitavat sõda

Valgest Majast telepöördumise teinud Biden lubas, et "annab diplomaatiale kõik võimalused" Venemaa sissetungi ärahoidmiseks. Ta aga lubas, et "ei ohverda seda tehes põhiprintsiipe", nagu iga riigi õigus valida oma tee.

USA president ütles, et ta ei kavatse saata USA vägesid sõdima Ukrainasse, mis ei ole NATO liige, ent märkis, et USA on jaganud Ukraina valitsusele luureandmeid ja osutanud riigile sõjalist abi, mis aitab sel võimalikule sissetungile vastata, vahendab New York Times.

Ta lisas: "Ja ärge saage valesti aru: USA kaitseb kogu oma jõuga igat sentimeetrit NATO territooriumist. Rünnak ühe NATO riigi vastu on rünnak meie kõigi vastu."

Oma kõnes avaldas Biden skeptilisust Kremli väidete osas, et Venemaa on asunud vägesid Ukraina piiride lähistelt tagasi tõmbama. "Meil ei ole veel selle kohta kinnitust," tunnistas Biden. "Ja meie analüütikud tegelikult osutavad, et nad (Vene väed -toim) on endiselt väga ähvardavas positsioonis."

Ta märkis, et Venemaa on Ukraina piiride lähistele koondanud enam kui 150 000 sõdurit, mida on märkimisväärselt rohkem, kui mainitud varasemates hinnangutes (130 000 sõjaväelast -toim), kirjutab Washington Post.

"Invasioon on endiselt selgelt võimalik," hoiatas riigipea.

Oma kõnes pöördus Biden ka otse vene rahva poole, öeldes: "USA ja NATO ei ole Venemaale ohuks. Ukraina ei ole Venemaale ohuks. Ei USA-l ega NATO-l pole Ukrainas rakette. Ja meil ei ole ka plaanis neid sinna panna. Me ei sihi Venemaa inimesi. Me ei püüa Venemaad destabiliseerida. Vene kodanikud, te ei ole meie vaenlased ja ma ei usu, et te tahate verist ja hävitavat sõda Ukrainaga."

Ta tõdes, et Venemaa sissetung, mis käivitaks tõsised majandussanktsioonid, võib kaasa tuua naftahinna tõusu, muutes keerulisemaks võitluse niigi kõrge inflatsiooniga USA-s.

"Ma ei tee nägu, et see saab olema valutu," ütles Biden.