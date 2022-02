TASS: "Luganski rahvavabariigi" võitlejad avasid Ukraina sõjajõudude pihta tule

"Et kaitsta tsiviilelanikkonda ja hoida ära uusi kaotusi rahvaväes, olid meie võitlejad sunnitud tule avama," ütles piirkonnas võimu omavate vägede esindaja. Nn Luganski rahvavabariigi esindaja väitel on andmed Ukraina poolsete kaotuste kohta täpsustamisel.

Ühtlasi väitsid mässulised, et hoidsid täna Luganskis ära terrorirünnaku. Vene meedia teatel süüdistasid nad selles Ukraina kaitseministeeriumi ja eriteenistusi ning väitsid, et viimaste eesmärk oli destabiliseerida olukorda Donbassis.

Juba pikemat aega on lääneriikide luureteenistused hoiatanud, et Venemaa kavatseb eskaleerida Ukraina-vastast sõda ning et konflikti hoogustamise alguseks võib olla Venemaa poolt korraldatud provokatsioon, mille süüdlaseks lavastatakse Ukraina.