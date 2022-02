Scholz vastuseks küsimusele Nord Stream 2 kohta: tähtis on vältida sõda, mitte teineteisele näpuga näidata

„Me oleme valmis selleks koostööks ka edaspidi,” ütles Putin. „Me oleme valmis minema ka läbirääkimiste teele, aga kõiki küsimusi, nagu on ka varem teatatud, tuleb vaadelda kompleksis, ilma Venemaa peamistest ettepanekutest eraldamata, mille realiseerimine on meie jaoks tingimusteta prioriteet.”

„Kordan, meie saadud USA ja NATO liikmete vastustes julgeolekugarantiide ettepanekutele ei vastata meie arvates Venemaa mainitud kolmele baasnõudmisele (NATO itta laienemise lõpetamine, ründerelvade Venemaa naaberriikidesse paigutamise lõpetamine ja NATO naasmine 1997. aasta piiresse – toim). Aga esitatud vastustes on sellest hoolimata olemas, nagu mulle eile ette kandis Vene Föderatsiooni välisminister, rida arusaamu, mille arutamisele me mitte ainult et ei ole vastu, vaid sisuliselt meie need omal ajal oma partneritele varasematel aastatel välja pakkusime,” ütles Putin.

Putin juhtis tähelepanu sellele, et USA ja NATO vastustes Venemaa julgeolekugarantiide nõudmistele on punktid, mille kallal on Venemaa valmis töötama.

„Me võtame Venemaa jõuga heidutamist otsese ja vahetu ohuna rahvuslikule julgeolekule, mida kaotama on just kutsutud juriidilised kokkulepped meie esitatud projektide alusel,” ütles Putin.

Nord Stream 2 ei ole Putini sõnul poliitilist värvingut, see on kutsutud tugevdama Euroopa energiajulgeolekut. Venemaa on valmis jätkama gaasitarneid Euroopasse läbi Ukraina ka pärast 2024. aastat, kui on nõudlust, teatas Putin.

„Tekkis mulje, et ka liidukantsler on meelestatud edasisele pragmaatilisele ja vastastikku kasulikule koostööle Venemaaga,” lisas Putin.

Putin ütles, et tarbijad Saksamaal peaksid tänama endist liidukantslerit Gerhard Schröderit selle eest, et nad saavad praegu gaasi viis korda odavamalt kui on spotihinnad.

„Luban endale ainult lisada, et see, mis toimub Donbassis, ongi genotsiid,” ütles Putin.

„Härra liidukantsler ütles just, et tema põlvkonna inimesed – ka mina kuulun sellesse põlvkonda – kujutavad endale raskustega ette mingit sõda Euroopas,” ütles Putin. „Aga me olime teiega ju tunnistajaks sõjale Euroopas, mille päästis valla just NATO blokk Jugoslaavia vastu.” Putini sõnul toimus siis suur sõjaline operatsioon raketi- ja pommilöökidega ühe Euroopa pealinna, Belgradi vastu.

Kõik olid sõja tunnistajaks Euroopas, mille päästis valla NATO Jugoslaavia vastu. See on halb näide, aga see toimus, ütles Putin.

Scholz teatas, et pidas Putiniga maha detailse jutuajamise, mille käigus ei jäänud puudutamata ükski teema. Scholz teatas, et Saksamaa on huvitatud ausast dialoogist Venemaaga kodanikuühiskonna liinis. Scholzi sõnul on Saksa-Vene majandussuhetel suur potentsiaal. Scholz teatas ka vajadusest teha Venemaaga koostööd maagaasi lekete vähendamise küsimuses.

Siinkohal viitas Putin sellele, et 1949. aasta NATO aluslepingu artiklis 10 on öeldud, et NATO võib teisi riike liikmeks kutsuda, aga ei ole selleks kohustatud.

Putin tuletas meelde, et see põhimõte ei hõlma ainult vabadust valida oma julgeoleku tagamise viisid ja astuda igasugustesse sõjalistesse liitudesse ja allianssidesse, vaid ka kohustust mitte tugevdada oma julgeolekut teiste riikide julgeoleku arvel.

„Kui langetatakse selline otsus, et härra Schröder võib olla Gazpromi direktorite nõukogu liige, on see just kontrolli eesmärgil, muu hulgas sõltumatu eksperdi poolt, kes härra Schröder on, korraliku inimese poolt, keda me austame ja kes seab omale ülesande realiseerida oma riigi huve. Igal juhul saab Saksa Liitvabariigil, eurooplastel olema inimene, kes võib mõjutada otsuste langetamist ja saada otse Gazpromist objektiivset informatsiooni. Ma leian, et see tuleb meie koostööle ainult kasuks, selle üle saab ainult rõõmustada,” ütles Putin.

Scholz ütles, et kõik pooled peaksid kinni pidama Minski kokkulepetest ja andma oma panuse nende elluviimisse.

Scholz hiilis kõrvale küsimusest sanktsioonide kehtestamise kohta gaasitoru Nord Stream 2 vastu.

„Kõik teavad, mis toimub. Me oleme kohustatud tagama gaasi transiidi Euroopasse läbi Ukraina, Valgevene ja Poola, läbi Nord Stream 1,” ütles Scholz. „Me tahame olukorra rahumeelset arengut Euroopas, et Ukrainas ei läheks asi sõjalise konfliktini. Kui asi selleni läheb, on sellel ulatuslikud tagajärjed, see on meile kõigile selge. Me teame igal juhul, mida sellises olukorras teha,” ütles Scholz.

„Mul on tekkinud mulje, et see on arusaadav ka kõigile teistele pooltele,” lisas Scholz, kelle sõnul on praegu tähtis vältida sõjalist konflikti, mitte teineteisele näpuga näidata. „See on ülesanne, mis meie ees seisab,” ütles Scholz.

Putin ütles, et arutas Scholziga olukorda Deutsche Welle ja RT ümber ning pooled mõtlevad probleemi lahendamise üle.

„Me arutasime täna härra liidukantsleriga ka Deutsche Welle Venemaal ja RT liitvabariigis töötamise küsimusi,” ütles Putin. „Ma ei tahaks praegu detailidesse laskuda, et olukorda mitte keerulisemaks muuta, aga me leppisime kokku selles, et mõtleme, kuidas saaks need probleemid lahendada.”

Putini sõnul toimub Venemaa edasine tegevus plaani järgi, mis kujuneb „reaalse olukorra järgi kohapeal”.

Scholz ütles, et Lääne ja Venemaa seisukohad julgeolekugarantiide kohta lahknevad, mistõttu on tähtis dialoog. Scholzi sõnul ei ole Ukraina NATO liikmesus praegu päevakorras.

Scholz peab Vene opositsionäärile Aleksei Navalnõile määratud karistust „kokkusobimatuks õiguslike põhimõtetega”.

„Mis puudutab Navalnõid, siis minu seisukoht on selge: tema süüdimõistmine oli kokkusobimatu õigusriigi põhimõtetega,” ütles Scholz.