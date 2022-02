Ettevaatlik optimism? USA suursaadik NATOs Vene vägede tagasi tõmbamisest: sellised teated on varemgi ennatlikuks osutunud

Venemaa välisminister Sergei Lavrov avaldas president Vladimir Putiniga tele-eetris vesteldes arvamust, et pingelise julgeolekuolukorra lahendamisel võiks diplomaatiale veel ühe võimaluse anda. Peagi pärast seda teatas kaitseminister Sergei Šoigu, et seoses mõnede õppuste lõppemisega on osa vägedest naasmas oma baasidesse.

Täna ajakirjanikega vestelnud USA suursaadik NATO juures Julianne Smith ütles, et kõnealune info on alles värske ning vajab kinnitamist. Ta jäi lootustest kõnelemisel ettevaatlikuks. "Detsembris esitati sarnaseid väiteid, ent faktid seda lõpuks ei kinnitanud. Mõne päeva pärast oleme targemad," lausus Smith. "Lavrov räägib diplomaatia jätkamisest ning loomulikult oleme me selleks valmis. Me loodame, et president Putin langetab vastava otsuse," ütles ta.

Suursaadiku sõnul arutatakse NATO idatiiva, sealhulgas Balti ja Poola regiooni võimalikku tugevdamist homsel alliansi kaitseministrite kohtumisel ning ka edaspidi vastavalt sellele, kuidas Venemaa käitub. Ta märkis, et suure arvu Vene vägede liigutamine Valgevenesse on murettekitav. "NATO valmistub erinevateks võimalusteks. Kohtume siin 30 riigiga regulaarselt ning arutame, millised võiksid olla lahendused seoses Poola, Baltimaade ja kogu NATO idatiivaga," sõnas Smith.

"Me ei tea, mis toimub Putini peas," lausus suursaadik eesootava kohta. Ta märkis, et Vene riigiduumas toimuvale Luhanski ja Donetski "rahvavabariikide" tunnustamise ettevõtmisel hoitakse silma peal. "Kui nad sellega edasi lähevad, oleks see Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse ning ka Minski lepete rikkumine. See tähendaks uut käiku olukorra eskaleerimisel," lausus Smith.