Scholz ja Putin kiitsid Moskvas alustuseks Saksa-Vene majandussuhteid

„Mul on ka hea meel, et meie kohtumine toimus,” ütles Scholz, tuletades meelde, et astus Saksamaa liidukantsleri ametisse alles hiljuti. „Minu jaoks on see midagi erilist, võttes arvesse meie ajalugu.”

„On loomulikult selge, et praegu, sellisel ajal, kui on tekkinud selline keeruline olukord julgeoleku valdkonnas Euroopas, peame me suhtlema otse, nagu te tegite minu Prantsuse kolleegiga,” märkis Scholz. „Mul on hea meel, et see sai praegu võimalikuks. On tähtis, et suhteid riikide vahel reguleeritaks alati dialoogi teel.”

Scholz viitas ka majanduskoostöö vajadusele Saksamaa ja Venemaa vahel. „On tore, et meil on väga head majandussuhted.”

Putin tuletas meelde, et Venemaa on usaldusväärne energiaressursside tarnija.

„Venemaa on usaldusväärne energiaressursside tarnija juba väga kaua, aastakümneid. Nende aastakümnete jooksul ei ole olnud ühtki katkestust energiakandjate tarnimises Venemaalt,” ütles Putin.

Putin rõhutas, et kõike tehakse turupõhimõtete järgi ja selles ei saa olla mingeid kahtlusi ning majandustegevuse osalised tunnevad üksteist ammu, „usalduse tase on neil kõrge”.

„Lisaks sellele langetasime me otsuse ja see on teadaoleval määral pretsedenditu: lasime Saksa partnerid tootmisvarade juurde, töötame koos transpordi organiseerimise küsimustes, meie ettevõtted töötavad liitvabariigis,” lausus Putin.

Putin märkis, et Berliin on Moskva jaoks üks prioriteetsetest partneritest üldiselt ja eriti Euroopas.

„Mis puutub Euroopa mõõtmesse, siis on ta kõige suurem kaubandus- ja majanduspartner,” ütles Putin, täpsustades, et „vaatamata pandeemiaperioodi kõigile raskustele, üle-eelmisel aastal oli kaubavahetuses väike korrektiiv, aga eelmisel aastal kasvas see üle 36%”. „See on loomulikult hea näitaja,” ütles Putin.