Mässumeelne teismeline – kuidas tema energia ettevõtlikkuseks muundada?

Teadusuuringutes tuuakse välja neli teismelisi iseloomustavat omadust, milleks on uudsuseotsingud, laienenud suhtlusring, intensiivistuvad emotsioonid ning loovus ja uurimine. „Teismelised on ühest küljest impulsiivsed, emotsionaalsed ja riskivalmis ning teisalt tohutult loovad, julged ja pealehakkajad. Neid kannustab uudsus ja põnevus ning nad tahavad saavutada edu ja on valmis selle nimel tegutsema. Samuti motiveerib teismelisi teistega koos tegutsemine. Eakaaslastega koos tegutsedes võimenduvad emotsioonid ja tugevneb kambavaim – isegi teod, mida üksi ei tehtaks, tunduvad koos sõpradega head. Kõik need omadused on väga soodne baas ettevõtlikkuseks ja ettevõtlusõppeks ehk nad on valmis riskeerima, uusi ideid välja mõtlema ning ise midagi looma ja ellu viima, antagu ainult võimalus,“ selgitas Liin.