Ettevõtlik gümnasist: distantsõppe ajal teenisin Wolti sõites viie päevaga 300 eurot

Noormees on juba kolm aastat pildistanud Ironmani võistluseid ja filminud muusikavideoid. Lisaks treenib ta tõukerattureid ja sai judos äsja pruuni vöö, mis annab Otile abitreeneri staatuse. Judovõistlustel teeb ta treenerina kaasa, kuid on ka ise juba 13 aastat sportlasena alaga tegelenud.

Samuti teeb Ott ise muusikat artistinimena Judopoiss. Oma stiili kirjeldab ta tavalise raadios mängitava hiphopina. Muusikani jõudis ta läbi kitarrimängu. Selle kõrvalt avastas ta, et arvutis saab ka ise erinevaid biite luua. Sealt tekkis huvi teha ise muusikat ja ühtlasi hakkas ta ka ise laulusõnu kirjutama ning lõpuks andis ka esimesed laulud välja. Eelmise aasta viimaseks singliks oli „Liblikad“, mida on erinevate platvormide peale kokku kuulatud pea 350 000 korda. Judopoisi muusikat on mängitud ka tuntud raadiojaamades – näiteks Sky Plusis.

Ott on enda jaoks väga selgelt paika pannud, et kõige tähtsam on kool ning alles seejärel tulevad teised hobid ja tööd. Uurisime temalt, kuidas jõuab nii noor inimene käia koolis, tegeleda mitme huvialaga ja olla ka kuller-partner Woltis.



Sa käid koolis, teed muusikat, pildistad ja filmid, oled treener, teed ise ka sporti ja oled võtnud veel juurde kulleriameti. Miks?



Ma nägin kogu aeg tänavatel Wolti kullereid rattaga sõitmas ja ma ise liigun samamoodi igale poole rattaga. Mulle tundus võimalus inimestele rattaga toitu koju viia nii lahe ning mõtlesin, et tahaksin ka kulleriks saada.

Kirjutasin umbes kolm aastat Woltile kirju, et millal saaksin alustada, kas olete mu kirjad kätte saanud ja nii edasi. Siis oli lihtsalt tahtjaid nii palju, et kõik kohe jaole ei saanud. Mäletan, et enne viimase e-kirja saatmist mõtlesin, et see on viimane kiri ja pärast seda ma rohkem ei kirjuta. Ent siis tuli oodatud vastus, et võid oma varustusele Wolti kontorisse järele tulla. Praegu kolm aastat enam kindlasti ootama ei pea.

Mis selle töö juures sinu jaoks põnev on?