Kas Venemaa tõmbab tagasi? Kreml saadab signaale pingelõdvendusest

Vladimir Putini küsimusele, kas Lavrovi arvates on veel lootust saavutada kokkulepe venelaste peamistes mureküsimustes või on lääne poolt tegemist pelgalt katsega vedada neid lõputusse läbirääkimiste protsessi, vastas välisminister, et lõputute arutelude asemel tuleb lahendusi leida kohe. “Ent välisministeeriumi juhina pean ütlema, et alati on võimalus. Kõnelused ei peaks olema lõputud, kuid praegu pakun nende jätkamist ja laiendamist,” ütles Lavrov.