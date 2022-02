Karjääripööre: õpetaja eesmärk on tagada iga lapse kaasatus

Sukeldumine haridusmaailma

Minu suurim eesmärk on tuua rahatarkus põhikoolis kohustuslike ainete hulka, sest finantsalased teadmised on just need, mis elus tegelikult edasi aitavad. Arvan, et iga põhikooli lõpetav noor peab teadma, kuidas endaga majanduslikult hästi toime tulla. On noori, kes lähevad pärast põhikooli edasi õppima kodust kaugele ja on oluline, et nad teaksid, kuidas finantsiliselt toimetada. Seejuures on hea, kui noored teavad, millised maksud nende palgalt maha arvestatakse ja kui palju netopalgana kätte saadakse. Tarvilik on, et pärast palga kättesaamist teaksid noored, kuidas teenitud raha kulutada, miks võiks säästa ja mida säästudega edasi teha. Selle nelja kuu jooksul, mil olen õpetaja olnud, näen, et õpilastele meeldib rahast rääkida. See kinnitab üha enam minu arvamust, et rahatarkuse õpetamine peaks olema kohustuslik osa põhikoolist ning seejuures ei piisa mõnest tunnist, mis sellele teemale inimeseõpetuses ja matemaatikas pühendatakse.