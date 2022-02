VIDEOD | Vene sõjatehnikat liigutatakse Ukraina piirile lähemale

CNN kontrollis ja avaldas sotsiaalmeedia videoid nende liikumiste kohta. Osa videotest on ametlikest allikatest, enamik aga TikTokist või YouTube’ist. Neid on analüüsinud internetivaatlejad ja tihti lisanduvad neile satelliidifotod.

CNN tegi kindlaks, et need videod on tehtud Sereteno külas 24 kilomeetri kaugusel piirist. Need laaditi üles pühapäeval ja liikumas on näha tanke.