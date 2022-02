Ukraina julgeolekujuht: me ei näe märke Venemaa sissetungist lähipäevil

USA luureandmetel võib Kreml alustada sõda just nendel kuupäevadel. "Olukord on täielikult kontrolli all," teatas aga Danilov. "Arvestades riigisisese ebastabiilsuse puudumist, ei saa nad meile praegu mingit kahju teha."

"Me ei näe täna, et Venemaa ulatuslik pealetung võiks toimuda 16. või 17. veebruaril. Me ei näe seda juhtumas, me ei näe seda," tõdes Danilov.

"Ausalt öeldes ma ka ei usu sellesse stsenaariumisse, sest rünnak Kiievi vastu on võimalik ainult põhjast, Valgevene territooriumilt," selgitas ta ja nimetas "apokalüptilist stsenaariumit" arutuks. Kaitseminister meenutas, et Ukrainal ja Valgevenel on ühist piiri umbes 1000 kilomeetri ulatuses, millest umbes 750 kilomeetrit on raskesti läbitav maastik, sealhulgas sood ja võsa.

Minister lisas, et provokatsioone ei saa välistada juhul, kui Venemaa parlament toetab resolutsiooni, mis kutsub Putinit üles tunnustama isehakanud rahvavabariike Ukraina idaosas. Hääletus selle üle võib toimuda juba täna.