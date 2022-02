Zelenskõi palub riigist pagenud Ukraina rahvasaadikutel naasta 24 tunni jooksul

Zelenskõi teatas oma Facebooki lehel avaldatud pöördumises rahvale, et esitab palve "kõigile riigiesindajatele ja -teenistujatele ning kõigi tasandite rahvasaadikutele", vahendab Sky News.

"Ukraina rahvas ei usaldanud teid mitte ainult riiki juhtima, vaid ka seda kaitsma. Teie otsene kohustus on sellises olukorras olla koos meiega, Ukraina rahvaga," ütles ta.

Viimastel päevadel on oma kodanikel soovitanud Ukrainast lahkuda üle tosina riigi ning mitmele saatkonnale on antud korraldus evakueeruda. Samal ajal on president Zelenskõi korduvalt rõhutanud vajadust säilitada rahu.