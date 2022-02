USA sulgeb saatkonna Kiievis, Suurbritannia saadab Leedu-Valgevene piirile sõjaväelasi

USA välisminister Anthony Blinken teatas, et riigi suursaatkond Kiievis kolib Lääne-Ukrainas asuvasse Lvivi linna. Tema sõnul on põhjuseks Ukraina piiridel asuvate Vene vägede koondumise "dramaatiline kiirenemine".

USA saatis täna Poolasse veel kaheksa F-15 hävitajat. Samal ajal on Suurbritannia otsustanud, et Leedu-Valgevene piirile saadetakse väike arv sõjaväelasi, et aidata Leedul migrandikriisiga toime tulla.