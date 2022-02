Roheliste juht Züleyxa Izmailova parteist väljaastumise kohta: erakonna päästmise asemel on aeg keskenduda planeedile

„Roheliste poliitikate edukas adresseerimine nõuab globaalsest rohepöördest inspireeritud liidreid. Juhte, kes suudavad näidata, et kohalikul tasemel üleilmsele kliimakriisile rohtu pakkudes, on võimalik ka Eesti inimeste elujärge parandada,“ kirjutas Izmailova. „Soovin rohelistele edu ja loodan, et leitakse uued juhid, kes näevad suurt pilti ja inspireerivad kõiki tuleviku nimel pingutama ja koostööd tegema.“

Varem koos Izmailova erakonda juhtinud Kaspar Kurve tunnistas Delfile, et talle tuli tänase esimehe erakonnast lahkumine üllatusena. "Ma teadsin, et ta ei taha enam juhiks kandideerida, aga see, et ta erakonnast suisa välja plaanib astuda, tuli mulle küll üllatusena," ütles Kurve.

Tema sõnul saatis Izmailova mõne päeva eest erakonnaliikmetele pika kirja, milles teatas lahkumisest. "Ma täpselt ei tea, mis põhjustel ta lahkus, aga eks see töökoormus on tal äärmiselt suur olnud seoses Rohelistega. Ma ei oska öelda, kas ka perekond on tal selle tõttu kannatanud. Ühtlasi on tal üks prioriteete ülikooli lõpetamine," rääkis Kurve.

Izmailova astus Roheliste erakonda 2015. aasta märtsis ning valiti partei juhiks kaks aastat hiljem. Tema liikmelisus lõppes tänavu 10. veebruaril. Alates 2017. aasta novembrist kuni 2019. aasta aprillini oli ta Tallinna abilinnapea.

Uus esimees valitakse erakonna üldkogul viie päeva pärast.