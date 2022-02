Scholz lubas Ukrainale laenu ja Venemaale sanktsioone, aga Ukraina NATO-sse astumine ei ole tema sõnul aktuaalne ja relvi keelab saatmast seadus

Zelenskõi sõnul avaldas Scholz toetust Ukraina suveräänsusele. Mõlemad väljendasid palju sarnaseid seisukohti. Zelenskõi sõnul on hea, et Scholz külastab kõigepealt Kiievit ja siis Moskvat . „Me peame seda solidaarsuse märgiks,” ütles Zelenskõi, kes pidas tähtsaks ka majanduslikku toetust, mida Saksamaa Ukrainale annab.

Scholz rääkis „väga tõsistest aegadest”, millal ta Ukrainat külastab. Saksamaa on Scholzi sõnul väga lähedal Ukraina kõrval. Scholz ütles, et 2014. aasta revolutsioon tõi Ukrainas kaasa palju saavutusi ja ta rõõmustab arvukate demokraatlike arengute üle. Scholz tegi teatavaks 150 miljoni euro suuruse laenu Ukrainale.

Scholzi sõnmul on Normandia formaat tähtis dialoogiformaat. Venemaa sõjaline tegevus Ukraina piiridel on Scholzi sõnul arusaamatu.

Küsimus, kas Ukrainast saab NATO liige, ei ole praegu aktuaalne, rõhutas Scholz. Seetõttu on Venemaa agressioon „omavoliline”. Praegune ülesanne on Scholzi sõnul deeskaleerimine.

Zelenskõi näeb aga NATO küsimust Scholzist erinevalt. Ta ütles, et tema riik tahab kaitseallianssi pääseda. Et see ei ole aktuaalne teema, on välismaa valitsusjuhtide narratiiv, teatas Zelenskõi.