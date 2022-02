Putin nimetas NATO laienemist itta lõputuks ja väga ohtlikuks

„Sergei Viktorovitš, me leppisime täna teiega kokku selles, et Venemaa välisministeerium esitab oma arvamused vastuste kohta, mille me saime oma ettepanekutele, mis olid suunatud Ameerika kolleegidele Washingtoni ja kolleegidele Põhja-Atlandi alliansist Brüsselis küsimuste organiseerimise kohta, mis on seotud julgeolekuga Euroopas ja vastusega meie muredele, mis on seotud NATO meie arvates lõputu ja väga ohtliku laienemisega itta. Nüüd juba ka Nõukogude Liidu endiste vabariikide, sealhulgas Ukraina arvel,” lausus Putin RIA Novosti vahendusel.