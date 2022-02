Marko Mihkelson eelseisvast Scholzi-Putini kohtumisest: lääneriikidel ei tasu jääda lootma erilepetele Venemaaga

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ei näi sellist lootust eneses hoidvat.

"Lääneliitlaste diplomaatilised jõupingutused on täiesti arusaadavad, kuid ma ei seaks liiga kõrgeid lootusi Scholzi visiidile Moskvasse," ütles Mihkelson.

Miks? Ta märkis, et põhjuseid on kaks.

"Esiteks on Venemaa ja Lääne vaated Euroopa julgeolekule diametraalselt vastupidised. Pealegi pole Venemaa viimaste kuude jooksul vaatamata Lääne diplomaatiale teinud ühtegi sammu deeskaleerimise suunas. Vastupidi, eelolevatel päevadel saavutab Venemaa sõjalise valmisoleku Ukraina vastase agressiooni laiendamiseks," tõi Mihkelson esmalt esile. "Teiseks on Venemaa selgelt näidanud, et nad ei hooli praegu Euroopa riikide püüdlustest, vaid eeldab saada oma ultimatiivsele välispoliitikale vastuseid üksnes Washingtonist. See on teadlik taktika, kuna Kreml soovib seni hästi koos püsinud Lääne liitlasruumi väsimatult lõhestada. Venemaa eesmärk ongi Euroopa julgeolekuarhitektuur pahupidi pöörata ning üritada siis saavutada vetoõigust sarnaselt OSCE-le."

Välispoliitika kui naftatanker

Mis puudutab Scholzi juhitud Saksamaa mõneti ebalevat reageeringut Venemaa sammudele Ukraina piiride ümbruses, märkis Mihkelson, et sakslaste välispoliitika on kui naftatanker, mida ka kõige tormilisemal merel on keeruline ümber pöörata.

"Küll aga loodan, et just viimaste nädalate arengud on survestanud ka Saksamaa sisedebatti pöörama tähelepanu sellele, kas poleks mitte päramine aeg kohendada oma välis- ja kaitsepoliitilised tõekspidamised uue reaalsusega. See puudutab muuhulgas ka ajaloolise süütunde mõju suhetele eriti Ida-Euroopa riikidega," sõnas Mihkelson. "Kuna Saksamaa on keeldunud kaitserelvastuse tarnetest Ukrainale, võiks Berliin senisest rohkem panustada Ukraina majandusliku kerksuse toetamisele."

Ees on keerukad ajad