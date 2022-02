Boris Johnson katkestab visiidi Loode-Inglismaale ja naaseb Londonisse

Johnson ei jää ööseks Cumbriasse, vaid naaseb Downing Streetile, teatas pressiesindaja BBC Newsi vahendusel.

Homme juhatab Johnson eriolukorra komitee Cobra täiemahulist istungit, et arutada Suurbritannia reageeringut Ukraina kriisile, teatas Downing Street.

Tänast Cobra istungit juhatab Suurbritannia välisminister Liz Truss.

Johnson saab pressiesindaja sõnul täna ettekande oma luurejuhtidelt.

Johnson ütles täna Šotimaal, et tõendid on üsna selged, et Venemaa kavandab sissetungi Ukrainasse.

Johnsoni sõnul koondatakse vägesid Ukraina piirile ja on „igat sorti muid märke, mis näitavad, et on tõsised ettevalmistused”.

Johnsoni sõnul on see „väga-väga ohtlik, keeruline olukord”, aga president Putinil on veel aega samm tagasi astuda”.

Johnson kutsus edasisele dialoogile ja vältima „katastroofilist” sissetungi.