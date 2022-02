President Karis Briti ringhäälingule: Ukrainas toimuv mõjutab kogu Euroopat

Avaküsimusele vastates ütles Karis, et olukord on äärmiselt ärev ning Venemaa rünnak võib toimuda igal hetkel. „Vene väed on Ukraina piiridel kõrgendatud valmisolekus, enam kui 100 000 sõdurit,” ütles Karis. „Samal ajal toimuvad Valgevenes sõjaväeõppused.”