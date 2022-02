Lavrov: saime ametnikelt Stoltenbergilt ja Borrellilt kaks väikest paberilipakat

„Keegi minu kolleegministritest ei vastanud minu otsesele pöördumisele. Me saime kaks väikest paberilipakat: ühe ametnik Stoltenbergilt, NATO peasekretärilt, teise ametnik Borrellilt, Euroopa välispoliitikateenistuse diplomaatia juhilt, milles on öeldud: „ärge muretsege, tuleb jätkata dialoogi, peamine – tagage deeskalatsioon Ukraina ümber”,” lausus Lavrov.

„Me oleme juba korduvalt öelnud, et me hoiatame lõputute jutuajamiste lubamatuse eest küsimustes, mis nõuavad lahendamist täna, aga ikkagi pean ma välisministeeriumi juhina ilmselt ütlema, et võimalus on alati,” lausus Lavrov.