Lõuna-Prantsusmaal hukkus elumaja plahvatuses vähemalt seitse inimest

„Plahvatus, millele järgnes tulekahju, on tapnud Pyrénées-Orientales’i departemangus vähemalt seitse inimest,” teatas Prantsusmaa siseminister Gérald Darmanin täna Twitteris. „Ma katkestan on reisi Montpellier’sse, et minna sündmuskohale. Ma annan mobiliseeritud riigiteenistustele ja elanikele kogu oma toetuse. Minu mõtted on ohvrite ja nende perekondadega.”